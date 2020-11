Chuvas dão trégua e temperaturas devem subir em BH

Céu aberto na manhã desta quinta-feira (5) em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

As chuvas devem dar trégua na capital mineira até pelo menos o final desta semana. A previsão é de pancadas fracas e isoladas nos próximos dias, com céu aberto a parcialmente nublado e ligeira elevação nas temperaturas.









De quarta-feira (4) para esta quinta, as chuvas já foram bem pouco significativas na capital: apenas 0,2mm de água nas regiões Nordeste e Noroeste, segundo a Defesa Civil. As chuvas mais intensas só devem voltar a dar as caras a partir do próximo domingo (8).





"A frente fria já não está atuando e a instabilidade perdeu força, o que são os principais motivos para chuva nesta época do ano. O que pode ocasionar agora é alta umidade combinada com calor", completa Souza.





Nos próximos dias, as temperaturas devem seguir em elevação e as máximas podem até ultrapassar os 30°C.





Chuva no Norte e Leste de Minas





"A frente fria agora está atuando no litoral da Bahia, o que deve provocar chuvas mais significativas nas faixas Norte e Leste do estado", esclarece o meteorologista. Tempo mais fechado nas regiões Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.





As temperaturas seguem amenas em toda Minas Gerais, mas em elevação nas regiões Centro-Sul e Oeste. Nesta quinta-feira, máxima de 34°C no Triângulo e mínima de 6,7°C, no Sul.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira