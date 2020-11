Polícia apreende R$ 109 mil escondidos em painel de carro

Dinheiro apreendido com homem no Triângulo Mineiro (foto: Divulgação/Polícia Federal em Uberaba)



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de Minais Gerais e Polícia Penal de Minas Gerais, realizou uma prisão inusitada em Uberaba. M.H.S.M., de 25 anos, foi preso flagrado transportando R$ 109 mil, em dinheiro, num fundo falso no painel de um veículo.





15:15 - 02/11/2020 Homem é pego em blitz ao transportar R$ 2,5 milhões em drogas numa Amarok tráfico de drogas, estaria viajando de Patos de Minas para Uberaba, transportando um carregamento suspeito. A prisão aconteceu na noite de terça-feira (3). Os policiais tinham a informação de que o homem, já conhecido no meio policial por envolvimento comestaria viajando de Patos de Minas para Uberaba, transportando um carregamento suspeito.





A partir dessa informação e com as características e placa do veículo, foram montadas barreiras na entrada da cidade. Quando o veículo se aproximou de uma delas, na Rodovia LMG-798, o motorista foi surpreendido pelos policiais.





Ao verificarem o interior do veículo, avistaram o painel desalinhado e encontraram maços de dinheiro. Inquirido, MHSM não soube explicar a origem do dinheiro, que foi apreendidos e ele encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Uberaba, onde foi autuado por lavagem de dinheiro. O veículo também foi apreendido.





Segundo o delegado da Polícia Civil, Gustavo Anai, há indícios que a quantia seja oriunda do tráfico de drogas. “O suspeito, um homem de 25 anos, preso em flagrante quando adentrava no município de Uberaba, responderá pelo crime de lavagem de dinheiro.”