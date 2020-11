Uberaba chega a 8 mil casos positivos da COVID-19

boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no início da noite desta quarta-feira (4), a cidade totalizou 8.015 casos positivos, sendo que 7.513 pessoas estão recuperadas.



Por outro lado, 209 pessoas perderam a vida para a doença. Com relação à taxa de ocupação de leitos de UTI, segundo o último boletim, está em 21%, o que representa 20 pessoas internadas. Já a ocupação de leitos de enfermaria, em 19%, o que representa 25 pessoas internadas.





O secretário municipal de Saúde, Iraci de Souza Neto, disse que nas últimas semanas os números da pandemia no município apontam para a estabilidade. “Tomamos como base quatro indicadores importantíssimos nesse controle e avaliação da pandemia. Nós tivemos o R0, que é a taxa de transmissão, caindo abaixo de 1, chegando a 0,8. Isso quer dizer que estamos no movimento decrescente de atividade de transmissão da doença no município de Uberaba, o que se reflete principalmente na taxa de ocupação de UTIs e de enfermarias, que tiveram queda brusca nas últimas semanas”, afirmou o secretário.

Iraci Neto explica que os números, as estatísticas e o acompanhamento diário da transmissão da doença mostram essa estabilidade e consequente queda, oportunizando a cidade em avançar com responsabilidade e segurança na área econômica. "Vamos conversar com a sociedade e os segmentos para que a gente consiga avançar nessa reta final do ano de 2020", acrescentou.





Mortes em alta

Em outubro, 62 pessoas morreram vítimas da COVID-19 em Uberaba, mês com o maior número de óbitos ocasionados pela doença. Em agosto, conforme boletim epidemiológico da cidade, foram registradas 37 mortes. Já no mês de setembro, 48 pessoas perderam a vida devido ao novo coronavírus. Diante disso, no início do mês de outubro a Secretária de Saúde criou uma comissão para investigar os motivos que levaram a esse aumento do número de mortes no município entre os meses de agosto, setembro e outubro.

Os dados do acompanhamento da pandemia em Uberaba podem ser acessados pelo www.saudeativauberaba.com.br , nos perfis das redes sociais do município ou pelo banner na página principal do site da prefeitura