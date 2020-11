PM de Uberaba arrecada quase 40 mil caixas de gelatina em pó

Ao todo foram arrecadadas 36.317 caixas de gelatinas em pó (foto: PMMG/Divulgação)

Entre os dias 8 e 31 de outubro, policiais militares de Uberaba arrecadaram quase 40 mil caixas de gelatina em pó para serem doadas para instituições da cidade que tratam de pessoas com câncer.









O objetivo da Campanha de Arrecadação da Gelatina em Pó foi conscientizar os policiais militares, funcionários civis e toda a população uberabense sobre o valor de um gesto de solidariedade para com os portadores de câncer.



Segundo informações da assessoria da 5ª Região de Polícia Militar (RPM), durantes os dias da campanha vários policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 67ª BPM arrecadaram ao todo 36.317 caixas de gelatinas.



O material foi repassado ao Lions na tarde desta terça-feira (3) durante solenidade de agradecimento que contou com as presenças da presidente do Lions Nair da Silva Oliveira, Vera Lucia Ramos da Costa, algumas 'leoninas' e do comandante do 4º BPM, Ismael Campos Júnior, que representou o comandante da 5ª RPM, coronel Juliano Dias Lemos.