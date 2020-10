Rapaz é preso com 120kg de maconha na BR-040 em Juiz de Fora

O veículo utilizado para o transporte da droga era roubado (foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF))

Um rapaz de 24 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira (7), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, transportando cerca de 120 quilos de maconha. O material foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia uma ronda no km 799 da BR-040. O veículo utilizado pelo jovem era roubado.





De acordo com a PRF, agentes faziam uma ronda pela BR-040, próximo ao Bairro Salvaterra, quando se depararam com um Hyundai/HB20 suspeito, com placas de Ouro Fino, município do Sul de Minas. Assim, os policiais deram ordem de parada para o carro.





Após realizarem a abordagem e a fiscalização, eles encontraram 120 kg de maconha no porta-malas do veículo. Desta forma, foi dada ordem de prisão em flagrante ao motorista, que segundo ele, estaria voltando de viagem a Búzios, no Rio de Janeiro.



Apreensão





Os agentes da PRF fizeram uma checagem mais detalhada do veículo e descobriram que o HB20 apresentava adulteração nos elementos identificadores, sendo constatado que se tratava de um automóvel roubado.





O condutor do carro confessou que roubou o veículo na frente de um mercado em Três Pontas, no interior de Minas. Ele afirmou ainda que o carro estava estacionado, destrancado e com a chave na ignição.





O rapaz relatou que iniciou o deslocamento por volta das 2h30 e deixaria o veículo em frente a casa dele no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, também destrancado e com a chave na ignição para que outra pessoa, que ele disse não saber quem, buscar.

O homem ainda declarou que receberia R$ 2 mil ou duas barras de maconha como pagamento pelo serviço.





A carga avaliada em cerca de R$ 120 mil, o veículo avaliado em mais de R$ 37 mil e o rapaz foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, onde a ocorrência seria encerrada.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira