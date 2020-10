Chuva na Serra do Cipó emociona brigadistas e moradores; veja vídeo

Embora não tenha sido duradoura, chuva auxiliou trabalho do Corpo de Bombeiros na Serra do Cipó. (foto: Reprodução/WhatsApp)

chegou ao entorno da, no início da tarde desta terça-feira, para aliviar o forte calor e dar fôlego a brigadistas e moradores da região na luta contra o fogo que consome o verde da área. O Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Metropolitana de BH, arde em chamas há 10 dias.teve acesso a imagens que mostram a emoção dos moradores por conta do temporal desta terça-feira (6). Pelo WhatsApp, brigadistas que atuam para conter ose emocionaram com a ajuda que veio do céu.





À reportagem, a corporação explicou que a intensidade e a duração da chuva, ocorrida nas proximidades da sede do parque, não foram suficientes para conter todos os focos de incêndio. Mesmo assim, o breve temporal deu “respiro” na batalha travada contra as chamas.

Pontos de preocupação

Em Bandeirinhas, há 35 militares e brigadistas atuando. De acordo com a corporação, embora sejam pequenos, os focos voltam a ganhar corpo de tempos em tempos.

Para conter o fogo, o Corpo de Bombeiros tem mais de 100 profissionais atuando na área. Um helicóptero e duas aeronaves sobrevoam os espaços atingidos pelo incêndio para monitorar a situação.Nesta terça, os Bombeiros iniciaram as atividades às 6h. De acordo com o boletim do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), divulgado às 10h, um sobrevoo foi feito antes da distribuição das equipes de combate às chamas.A corporação se preocupa, sobretudo, com dois grandes focos do incêndio. Às 8h30, eles perceberam que o foco no setor Cânion das Bandeirinhas havia voltado a ganhar forças e ameaçava sair do controle. Bombeiros, brigadistas e voluntários fizeram um grande esforço no local e as aeronaves fizeram lançamentos de água sobre as chamas. Um helicóptero também é usado para reposicionar os combatentes nas novas linhas que surgem.

O segundo local onde a situação era complicada é o Alto Palácio. “Chamas se localizam em encostas e desfiladeiros do Vale do Rio do Peixe, impedindo uma operação segura de combate direto às chamas. Lançamentos de água estão sendo feitos para resfriar o setor. Os combatentes atacam as chamas toda vez que elas ressurgem nas margens do desfiladeiro. Essa operação exige concentração, paciência e muita atenção à segurança, mas os combatentes estão conseguindo manter o setor sob controle”, informou o ICMBio.



A edição do EM desta terça mostrou que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) computou 1.470 focos ativos no estado somente neste começo de outubro – 53,8% da média histórica para o mês inteiro. Vale ressaltar que o balanço do Inpe diz respeito ao dia anterior, portanto o último domingo, ainda no quarto dia do mês.



Para efeito de comparação, em igual período de outubro de 2019, o Inpe computou 246 focos ativos em Minas, ou seja, houve um crescimento de 497,5% no mês até agora.