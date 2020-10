Saiba qual é a cidade mais quente de Minas

(foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) calor. Em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, os efeitos são mais intensos para a população, de 19.750 habitantes. A cidade é o município que registrou a mais alta temperatura no estado nos últimos dias, 41,2 º C no último sábado (3), informou o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.



Praticamente todos os municípios mineiros sofrem com a onda de. Em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, os efeitos são mais intensos para a população, de 19.750 habitantes. A cidade é o município que registrou a mais altano estado nos últimos dias, 41,2 º C no último sábado (3), informou o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.

De acordo com o Inmet, o alerta foi emitido pelo fato de a região estar registrando temperaturas 5°C acima da média histórica por um período de mais de cinco dias. Os índices de umidade relativa do ar em municípios do Triângulo chegaram aos 7% em alguns desses dias.

Conforme Ruibran dos Reis, a massa de ar quente atua em Minas Gerais desde o dia 23 de agosto. Ela ganhou maior intensidade em setembro e as altas temperaturas continuam em outubro. “Praticamente todos os municípios mineiros estão sofrendo com este calorão”, afirma o meteorologista.

Nem mesmo lugares de Minas que sempre foram caracterizados por temperaturas mais amenas escapam da onda de calor. Nessa condição estão Maria da Fé, Senador Amaral e Monte Verde (distrito de Camanducaia), no Sul do estado, onde, nos últimos dias, os termômetros marcaram entre 30ºC e 32ºC.

Onda de calor na capital

No último sábado (3), foram registrados 37,8ºC em Belo Horizonte, a maior temperatura ocorrida na Região Metropolitana desde que os dados foram começaram a serem coletados, em 1910. Mas, informa Reis, nos próximos dias, os belo-horizontinos devem se preparar para enfrentar mais calor ainda. A previsão é que na próxima sexta-feira (9), sejam registrados 38º C na Capital, com a umidade relativa do ar em torno de 12%.