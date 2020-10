Fim de semana registra 200 chamados de incêndios em Minas Gerais

Labaredas na Serra da Caetana e dos Confins, acima da cachoeira Véu da Noiva, um dos pontos mais conhecidos da Serra do Cipó (foto: Leandro Couri/EM/D.APress)

O Corpo de Bombeiros divulgou no fim deste domingo (4) balanço dos incêndios em Minas Gerais no fim de semana. Na Grande Belo Horizonte foram 58 chamadas e no interior do Estado, 142.

A corporação está atuando em quatro frentes específicas no combate às chamas que atingem, há oito dias, o Parque Nacional da Serra do Cipó. A maior das frentes, segundo os bombeiros, é na Serra de Confins.

As aeronaves do CBMMG e o Air Tractor continuam atuando levando os combatentes aos pontos de foco de incêndio, jogando água nas linhas quentes, e também levando material como bomba costal, abafador, alimentação e kits de hidratação.

Já no Parque Estadual do Itacolomi, na região de Ouro Preto, que sofre com incêndio desde a sexta-feira (2), foram encontradas dificuldades de acesso em algumas regiões, por conta do terreno irregular. Outro dificultador para domar o fogo é a direção do vento.

No momento, 15 bombeiros realizam o combate às chamas em conjunto com brigadistas.

Na Zona Oeste de BH, o bairro Buritis foi atingido por quatro incêndios desde a noite de sábado (3). Neste início de noite de domingo os bombeiros estão atuando em um incêndio na mata da Copasa. Além da água do caminhão, os militares utilizam matérias como abafador, bomba costal, e ferramentas para construção de aceiros.

Também neste domingo houve ocorrência em vegetação no bairro Novo Aarão Reis, Região Norte da capital. O fogo espalhou-se atingindo duas residências. Em uma das casas a chama atingiu a sala, cozinha e alguns pertences. A outra residência apresentou comprometimento da rede hidráulica.