Acidente em Perdizes mata mulher e deixa outra em estado gravíssimo

Após o grave acidente, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos (foto: 8º BBM/Divulgação)

Uma forte batida entre dois carros matou uma mulher e deixou outra em estado gravíssimo na manhã deste domingo (4). O grave acidente aconteceu na BR-452, proximidades de Perdizes (MG), Triângulo Mineiro. Após o impacto, um dos veículos foi jogado para o acostamento e o outro ficou parado em uma das faixas da rodovia. Ainda não há informações sobre as identificações das vítimas.

Helicóptero do 8º BBM levou mulher em estado gravíssimo para o HC-UFTM, em Uberaba (foto: 8º BBM/Divulgação)





O tráfego na BR-452 precisou ser interditado nos dois sentidos para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil (PC), que investigará as causas da colisão. Equipe da Polícia Militar (PM) também esteve no local para controlar o trânsito.



Após os trabalhos da perícia da PC, os dois veículos foram transportados para pátio conveniado do Detran. A mulher que morreu seria encaminhada para Instituto Médico Legal (IML) de Araxá para os próximos procedimentos.