Mulher morre em acidente em estrada do Triângulo Mineiro

Umade 52 anos morreu num acidente, na manhã deste sábado, na Rodovia MG-354, entre as cidades de Vazante e Lagamar, no Triângulo Mineiro. O carro que ela dirigia bateu de frente contra um caminhãoSegundo odo reboque, que sofreu arranhões no braço esquerdo, ele trafegava em baixa velocidade e, de repente, o carro, marca Ford saiu de uma curva, passando para ae bateu de frente com ele.Os policiaisestaduais que atenderam a ocorrência disseram que ao chegarem ao local, a mulher já estava sem vida, presa no banco do motorista. O veículo era alugado.