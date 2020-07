Bombeiros resgatam animais silvestres na área urbana de Araguari

de animais silvestres na área urbana de Araguari preocupa a prefeitura e o Corpo de Bombeiros locais. Somente essa semana foram resgatados dois ouriços-cacheiros e um gambá.O primeiro resgate foina quarta-feira, quando um ouriço foi encontrado dentro de um dos banheiros do terminal de ônibus do Centro da cidade.Os outros dois foramna sexta-feira, ambos no fim da tarde. O primeiro resgate, de um gambá, aconteceu numa fábrica de sucos, na Avenida Hugo Alessi. O do segundo ouriço, no Bairro Sibipiruna.Devido aos, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta à população, para em caso de um animal ser avistado, que ninguém tente pegá-lo, mas sim, avise a corporação. Nenhum dos resgatados apresentava ferimentos.