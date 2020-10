Aumenta carga de coronavírus nos esgotos de BH, e estimativa de casos salta para 220 mil

Amostras do Ribeirão do Onça, em BH, servem para estudo conduzido por pesquisadores de diferentes órgãos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



esgotos da capital. Um A estimativa de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Belo Horizonte aumentou quase quatro vezes em uma semana, tendo como base o monitoramento feito por especialistas nosda capital. Um novo relatório sobre o tema foi divulgado nesta sexta-feira (2).





17:24 - 02/10/2020 BH ganha mais cinco túneis de desinfecção contra coronavírus vírus na capital mineira. Na semana passada, essa estimativa era de 60 mil – um crescimento de 266%. De acordo com o estudo, 220 mil pessoas podem ter sido infectadas pelona capital mineira. Na semana passada, essa estimativa era de 60 mil – um crescimento de 266%.





Ainda assim, o estudo ressalta que não é possível garantir que esse aumento seja fruto da flexibilização do comércio na cidade. Tudo vai depender se a tendência de crescimento terá continuidade na próxima semana.





“Este valor deve ser observado com atenção, em especial à luz do resultado a ser obtido na próxima semana, pois pode indicar um aumento da circulação do vírus em Belo Horizonte”, informa o documento.





O levantamento leva em consideração as bacias do Arrudas e do Onça. Os pesquisadores detectaram um maior crescimento na concentração do vírus sobretudo nas regiões Venda Nova e Norte.





As amostras foram coletadas entre 21 e 25 de setembro em Belo Horizonte e em Contagem.





Cidade vizinha





Em Contagem, na Grande BH, o aumento na estimativa de infectados foi ainda maior: de 20 mil para 80 mil – crescimento de 300%.





Essa foi a segunda maior estimativa de diagnosticados na cidade desde a semana epidemiológica 31, entre 27 e 31 de julho.





A mesma ressalva quanto à amostragem também se estende a Contagem, informa o estudo.





“Cabe destacar, novamente, a importância de se interpretar esse valor juntamente com o resultado a ser obtido na semana epidemiológica 40 (o próximo balanço), a fim de observar eventual tendência de aumento na estimativa da população infectada”, esclarece o texto.





A pesquisa





O projeto-piloto é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis/UFMG).





Esses órgãos contam com a parceria da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES).