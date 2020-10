Homem morre após ser atropelado por trem em Uberaba

O óbito da vítima foi constatado no local (foto: 8º BBM/Divulgação)

atropelado por uma composição ferroviária que passa ao lado da última rua do Bairro Rio de Janeiro, em Uberaba.



LEIA MAIS 14:54 - 06/07/2020 Criança de 2 anos sobrevive a atropelamento em Araguari

11:59 - 20/06/2010 Homem é morto por trem em Betim; o terceiro atropelamento do mês

12:07 - 08/01/2019 Vídeo registra atropelamento na faixa de pedestres no Centro de BH comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o tenente coronel Anderson Passos, não se sabe quais foram as causas do atropelamento, ou seja, se a vítima não viu ou ouviu o trem ao atravessar a linha férrea, se foi um autoextermínio ou se ela teria escorregado por um barranco, de cerca de dois metros, ao lado do local. Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta quinta-feira (01), depois de serpor uma composição ferroviária que passa ao lado da última rua do Bairro Rio de Janeiro, em Uberaba.De acordo com odo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o tenente coronel Anderson Passos, não se sabe quais foram as causas do atropelamento, ou seja, se a vítima não viu ou ouviu o trem ao atravessar a linha férrea, se foi um autoextermínio ou se ela teria escorregado por um barranco, de cerca de dois metros, ao lado do local.

Para a retirada do corpo debaixo do trem foi necessária técnicas de rapel (foto: 8º BBM/Divulgação)

“A vítima sofreu várias amputações. Estava com o rosto, braço e pernas mutilados. O local foi de difícil acesso para a retirada do corpo e, desta forma, precisamos do uso de cordas. Foi necessário descer a equipe de perícia com técnicas de rapel. As cordas foram presas na viatura, estrategicamente posicionada”, informou Passos.





A perícia técnica da Polícia Civil realizou os seus trabalhos de praxe e, agora será investigado qual foi a causa do atropelamento.

A linha férrea é de responsabilidade da Valor da Logística Integrada (VLI). Por meio de nota, a VLI lamentou a ocorrência e esclareceu que “o condutor da locomotiva acionou os freios de emergência de imediato, assim que avistou o pedestre se deslocando em direção aos trilhos. A empresa enfatiza que a travessia deve ser feita pelos locais sinalizados e ao atravessar a via férrea é extremamente importante que motoristas e pedestres sigam as orientações de 'pare, olhe e escute'. Ao acionar os freios de emergência, uma composição pode se deslocar por até 1 (um) quilômetro até parar totalmente".





O comandante do 8º BBM ressaltou que o Corpo de Bombeiros Militar recomenda que as travessias sejam feitas em locais adequados, sinalizados e com a cautela de ouvir e observar a aproximação de composições férreas, que demoram centenas de metros e vários segundos para poder parar.