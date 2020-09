Lagoa Santa promove vacinação antirrábica até 10 de outubro

Os quatro companheiros da empresária e moradora de Lagoa Santa já estão prontos para a campanha antirrábica que pretende atender 8500 animais. (foto: Foto: divulgação/ arquivo pessoal)

Começa nesta quinta-feira (1) a campanha antirrábica animal em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A campanha vai até 10 de outubro e pretende imunizar cerca de 8500 animais entre cães e gatos.





A vacinação será feita em duas etapas. A primeira vai de 1 a 3 de outubro e a segunda acontece entre os dias 8 e 10. Os atendimentos estão programados para ocorrer das 8h30 às 16h.





Nesse ano, devido as medidas de prevenção à COVID-19 só será permitido que o próprio tutor leve o animal para evitar aglomerações nos locais de vacinas. O uso da máscara é obrigatório, além do distanciamento social. Como medida de proteção, os tutores do grupo de risco poderão agendar a vacinação por meio de contato telefônico.

Os gatos do cozinheiro Gabriel Rodrigues têm um temperamento difícil de controlar (foto: Foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Mas nem todos têm a sorte de ter animais obedientes. Segundo o cozinheiro, Gabriel Rodrigues, os dois cachorros e os dois gatos juntos garantem trabalho extra. “Em outras campanhas de vacinação, tive a experiência de levar a turma toda. Levei os gatos na gaiola e cachorros na coleira e percorri uma distância grande, debaixo do sol, da minha casa até o ponto mais próximo de vacinação. Depois dessa experiência, resolvi pagar pelo serviço.”





A vacinação é gratuita e a Secretaria Municipal de Saúde contará com apoio das escolas municipais que serão os pontos de iminização. Na primeira etapa, serão nove escolas municipais e na segunda etapa, oito escolas, além do setor de zoonoses e o Centro de Convivência Mário Casassanta e Vacinação volante no Bairro Vista Alegre.





De acordo com o secretário de Saúde de Lagoa Santa, Gilson Urbano de Araújo, neste ano, para evitar aglomeração, a vacinação vai acontecer nas quadras das escolas e sempre com mais de um profissional vacinando. O secretário recomenda que as pessoas levem todos os animais de uma vez para garantir a imunização. “O prazo da campanha é muito curto e a Secretaria de Estado Saúde de Minas Gerais não autorizou vacina para todas as cidades da região. Além disso, no ano passado não houve campanha em Lagoa Santa”.

Locais de vacinação

1ª Etapa - 1 a 3/10/20 - 8h30 às 16h





E.M. Dona Aramita

E.M. Alberto Santos Dumont

E.M. Herculano Liberato de Almeida

E.M. Coronel Pedro Vieira de Freitas

E.M. Lívio Múcio Conrado Silva

E.M. Nilza Vieira de Azeredo Melo

E.M. Dona Maria Augusta

E.M. Odete Valadares

E.M. de Lapinha





2ª Etapa - 8 a 10/10/20 - 8h30 às 16h

Setor de Zoonoses

E.M. Prof. Mércia Margarida Lacerda Machado

E.M.Dona Naná

E.M Antônio de Castro Figueiredo

E.M. Professora Claudomira

E.M. Dona Marucas

E.M. Doutor Lund

E.M. Mello Teixeira

Centro de Convivência Mário Casassanta

Vacinação volante no Bairro Vista Alegre

Pré-escolar Belém