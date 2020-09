Estudante picha muro e deixa bomba falsa na Câmara de Elói Mendes

O muro da Câmara Municipal de Elói Mendes foi alvo de pichador (foto: Polícia Civil/divulgação)

Um estudante, de 26 anos foi detido pelade Elói Mendes, no Sul de Minas, suspeito deo muro dada cidade. Ele ainda deixou no local uma caixa de papelão com um simulacro de, alguns exemplares do livro “Pequeno Manual Antirracista”, e uma carta às autoridades com pedido de medidas antirracistas.

De acordo com a polícia, ode bomba foi feito com um cabo de, alguns fios elétricos e um relógio. O suspeito foi ouvido na manhã desta terça-feira (28) eo crime. “O caso foi registrado na última sexta-feira (25) e após investigação, a Polícia Civil conseguiu chegar ao autor das, por meio de levantamentos nas redes sociais”, diz Polícia Civil.

O homem escreveu no muro da Câmara Municipal: “A arte é uma arma carregada de futuro”. Segundo a polícia, ele negou que o ato tenha tido qualquer relação com asde 2020. “Ele declarou que a intenção era promover a pautano município de Elói Mendes, além de reivindicar um maior apoio do poder público municipal às artes e à cultura na cidade”, explica.

Ainda segundo a polícia, o jovem é natural da cidade e estudante universitário da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). “Ele não tem antecedentes criminais e declarou que não é candidato a cargo político nas eleições deste ano”, completa.

O estudante foi ouvido e liberado, mas vai ter que prestar serviços comunitários propostos pela Promotoria de Justiça de Elói Mendes.