Homem surta e é baleado após arrancar blocos de concreto no Sul de Minas

A PM foi acionada por um vizinho da vítima (foto: Redes Sociais)

Umde 38 anos foipelaapós UM momento de surto em, no Sul de Minas, na tarde dessa segunda-feira (28). A PM foi acionada por vizinhos quando o rapaz estava arrancando blocos deda rua.

De acordo com familiares, a confusão começou depois que a vitima ficou atolada ao passar com o carro em um buraco da rede de esgoto. “Ele cercou a rua de blocos para outros carros não passarem e acontecer o que aconteceu com o dele. Mas um vizinho falou ele estava quebrando tudo e chamou a polícia”, diz uma sobrinha da vítima.

No boletim de ocorrência consta que a PM tentouo rapaz, que teria ficadoe começou aos blocos contra os militares. “Durante a ação, os policiais precisaram fazer alguns disparos e um deles atingiu a perna da vítima”, explica, por telefone, o representante da Polícia Militar na região.

O homem foi socorrido e levado para o hospital de Cristina. Em seguida, a vítima foi transferida para o Hospital de São Lourenço, onde passou por cirurgia no joelho. Ainda segundo a família, o rapaz passa bem.