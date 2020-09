Usina de biogás gera energia a partir do lixo em Santana do Paraíso

A usina de biogás de Santana do Paraíso gera energia a partir do aterro sanitário da cidade (foto: ENC/Divulgação) , cidade da Região Metropolitana do Vale do Aço, ganhou uma usina de biogás no modelo de Geração Distribuída (GD), usado para referenciar a energia gerada através de fonte renovável de pequeno porte, próxima do local de consumo. , cidade da Região Metropolitana do, ganhou umano modelo de Geração Distribuída (GD), usado para referenciar a energia gerada através de fonte renovável de pequeno porte, próxima do local de consumo.





A usina, instalada e operada pela ENC Energy Brasil, contou com investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões e, nessa primeira fase, tem um motor com capacidade de geração de 1MW, localizado no aterro sanitário CTR Vale do Aço. Segundo a ENC, a energia é gerada a partir do biogás proveniente da decomposição do lixo orgânico. O biogás é uma mistura de gás metano e gás carbônico, gerado a partir da decomposição dos resíduos orgânicos na ausência do oxigênio.





O processo de transformação do gás em energia também reduz o odor do metano nas proximidades, de acordo com a empresa. Além desses benefícios, a queima e a geração de energia a partir do biogás geram créditos de carbono que podem ser vendidos para empresas comprometidas com o meio ambiente e interessadas em reduzir suas emissões de carbono. "Transformar esse gás em energia é um grande benefício para o meio ambiente, pois o metano causa um impacto 25 vezes maior no aquecimento global do que o gás carbônico queimado no processo de geração de energia elétrica", informou a ENC.





A usina já está em funcionamento e sua a gestão comercial será feita pela Órigo, parceira da ENC Energy em outros empreendimentos, e focará em atender os consumidores de pequeno porte, base da pirâmide social. “Já estamos investindo no mercado de Geração Distribuída em todo o país, e agora é uma satisfação iniciar a operação em Minas Gerais, ajudando os consumidores a terem acesso à uma energia limpa” ressalta Igor Urasaki, Diretor Comercial da ENC Energy Brasil.





16:20 - 25/09/2020 Prefeitura regulamenta Lei Aldir Blanc em Governador Valadares A experiência da ENC Energy com esse modelo de geração de energia mostra que o Brasil tem grande potencial para expansão da tecnologia de biogás. “As fontes renováveis já são uma fatia importante da matriz energética brasileira. A tendência é que isso cresça, pois a forma como o lixo é armazenado no Brasil permite que o biogás seja amplamente explorado. Ou seja, além dos benefícios ambientais, o impacto social positivo que essa cadeia gera é enorme”, afirma Carla Bernardes, Diretora Financeira da Companhia.





Grupo controlador

Criada em 2012, a subsidiária brasileira da ENC Energy tem como acionistas a empresa portuguesa ENC Energy e o fundo GEF Capital Partners. A empresa já atua no Maranhão, no Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo, em Pernambuco, além de Minas Gerais, onde a empresa já possui uma usina de 4,3 MW em Juiz de Fora desde 2013.





A Órigo Energia, empresa líder em geração distribuída, é uma das companhias pioneiras do setor no Brasil, em atividade desde 2010. A Órigo tem o objetivo de massificar e democratizar a energia renovável no país, como foco em prover soluções para clientes de pequeno porte, na base da pirâmide social. A companhia participa ativamente das principais discussões setoriais e incentiva medidas que possam tornar a energia renovável uma alternativa simples e acessível para todos os brasileiros.