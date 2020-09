Incêndio atinge Parque Nacional da Serra do Cipó

Coluna de fumaça vista no local nesta manhã (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)





Um incêndio atinge uma área de difícil acesso do Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo começou na manhã desta segunda-feira.









O helicóptero da corporação está disponível se houver necessidade, dependendo da avaliação das equipes que estão em terra.









O parque foi reaberto à visitação pública na última sexta-feira, mas ainda com algumas restrições diante da pandemia do novo coronavírus. O limite de visitantes é de 150 pessoas por dia, por ordem de chegada. Os turistas também não podem se reunir em grupos com mais de 10 pessoas e o uso de máscaras é obrigatório.