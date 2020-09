Calorão: termômetros podem bater 45º C nos próximos dias

Brasil enfrentará nova onda de calor nos próximos dias (foto: Agência Brasil/EBC)

A previsão para os próximos dias é de mais calor em boa parte do país, com temperatura acima dos 40ºC no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil e, em alguns locais, com termômetros próximos dos 45ºC. A previsão é da MetSul Meteorologia, divulgada neste domingo (27).

Conforme a meteorologia, há possibilidade que sejam quebrados recordes absolutos de temperatura máxima em algumas cidades e que as marcas figurem entre as mais altas já registradas em décadas em algumas regiões.



O episódio de calor pela sua dimensão e intensidade recordará eventos extremos de temperatura alta e ar seco que costumam atingir a Califórnia e Austrália. "Será um evento extraordinário de calor", alertou a MetSul.



Ainda segundo o MetSul Meteorologia, trata-se de uma gigante bolha de ar quente, uma cúpula de calor ou “heat dome” em Inglês, em que uma área de alta pressão em altitude gera movimentos de subsidência (descendente) na atmosfera com calor extremo e tempo muito seco. "A forte estiagem com baixa disponibilidade de umidade no solo acaba agravando a situação e cria-se um mecanismo de feedback em que o tempo seco agrava o calor e o calor agrava o tempo seco, gerando ainda maior evapotranspiração", explicou.





De acordo com o Climatempo, os mapas mostram a projeção para a temperatura máxima até 7 de outubro em grande parte do país, com termômetros de 38°C a 40°C.





Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 35º C e a mínima de 21º C nesta segunda-feira, segundo a meteorologia.