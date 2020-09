(foto: Guarda Municipal de Contagem/Divulgação)

Após queima de ônibus, Guarda Municipal de Contagem escolta coletivos neste domingo: https://t.co/n7T8ljTGIE pic.twitter.com/DeXzCIDnrH — Estado de Minas (@em_com) September 27, 2020





O horário de circulação das linhas que começavam a rodar ainda de madrugada foi adiado para as 6h. Segundo nota divulgada pela Administradora Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), a medida foi tomada para garantir a segurança dos usuários.





“Foi uma precaução ao risco de novos atos de vandalismo nos veículos das linhas municipais”, afirma o texto.





A GCM também informou que há guarnições circulando por Contagem, a fim de coibir novos ataques.

Queima em frente à penitenciária

O coletivo da linha 302 C foi queimado na noite deste sábado nas proximidades da muralha da penitenciária Nelson Hungria) em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo foi invadido por quatro criminosos encapuzados. Eles pediram que os passageiros descessem e atearam fogo no coletivo. Ninguém ficou ferido.





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) investiga se há relação entre a queima do ônibus e o sistema prisional.





COVID-19, os encontros são mensais, duram apenas 20 minutos e são realizados no parlatório, ambiente em que as pessoas ficam separadas por um vidro. Na mesma noite, os presos da Nelson Hungria organizaram um motim . Segundo a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, o principal motivo do protesto são os novos protocolos fixados para a visita aos detentos. Em razão da pandemia de, os encontros são mensais, duram apenas 20 minutos e são realizados no parlatório, ambiente em que as pessoas ficam separadas por um vidro.





O coletivo queimado no sábado é o sexto registrado no período de 17 dias. Em ao menos três ataques, os bandidos deixaram bilhetes e recados em que justificavam o ato como protesto por melhores condições nas prisões do estado.