Família procura estudante desaparecida em BH

Imagem de Mariana ao deixar o prédio onde mora, na quinta-feira (24) (foto: Facebook/Reprodução)

A família da estudante de educação física, 35 anos, faz um apelo para que as pessoas fiquem atentas, em Belo Horizonte, para ajudar a encontrá-la. Ela estádesde a última quinta-feira (24), quando saiu de casa, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital.





De acordo com a tia, Vânia de Freitas Drumond, a sobrinha é portadora de, com diagnóstico de. Vânia contou à reportagem doque Marianaestá em tratamento médico.Segundo a tia, a sobrinha recebeu alta, no último dia 17, após dois meses de internação, do Hospital André Luiz, na Região Oeste de BH. ''No dia que ela sumiu, ela tinha consulta marcada com um psiquiatra”, disse Vânia.



Ela também contou que a família está mobilizada para encontrar Mariana. Nas redes sociais, uma prima comunica a seus seguidores, neste domingo (26), que ela e a família continuam procurando a prima.