Seguem as buscas por estudante desaparecida no Santa Efigênia, em BH

Cartazes foram afixados e distribuídos pela região (foto: Divulgação)

Continuam as buscas pela estudante de educação física desaparecida Mariana Drumond, de 35 anos. Ela foi vista pela última vez na quinta-feira (24), após sair de casa no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH.









De acordo com a tia, Vânia de Freitas Drumond, a sobrinha é portadora de sofrimento mental , com diagnóstico de esquizofrenia. Ela contou que Mariana está em tratamento médico.





Segundo a tia, a sobrinha recebeu alta no último dia 17, depois de ficar dois meses internada do Hospital André Luiz, na Região Oeste de BH. "No dia que ela sumiu, ela tinha consulta marcada com um psiquiatra", disse.