Vídeo nas redes sociais chama a atenção e casa de shows é interditada em Nova Lima

O vídeo postado nas redes sociais chamou a atenção das autoridades (foto: Reprodução de vídeo)

Na noite deste sábado (26), um vídeo compartilhado nas redes sociais chamou a atenção das autoridades de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH (RMBH). Em plena pandemia da COVID-19, frequentadores lotaram a casa de shows “Observatório”, no Bairro Vila da Serra.

Sem máscaras, bebendo, dançando e sem nenhum respeito ao distanciamento social, várias pessoas passaram a noite deste sábado (26) despreocupadas e ignorando os riscos do contágio pelo coronavírus.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos de Nova Lima, Sérgio Bitencourt, lembra que a abertura de casas de shows e boates ainda está proibida. “É permitido somente o funcionamento de bares, não casa de show e boate. Esse tipo de comércio só pode funcionar na Onda Verde”.

Assim que as autoridades do município tiveram acesso ao vídeo postado nas redes sociais, efetivos da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram deslocados até o local para averiguar a situação e realizar a interdição da casa de shows.

Estabelecimentos que desrespeitarem as medidas sanitárias e de segurança durante a pandemia podem ter o alvará suspenso. Na página do Facebook, a casa de shows publicou um comunicado oficial informando a suspensão das atividades por tempo indeterminado. No informartivo, o “Observatório” ainda ressalta que a suspensão dos eventos visa garantir a segurança de clientes, colaboradores e fornecedores.

Já na página do Instagram, o estabelecimento anunciou a reabertura na última quinta-feira (24). No perfil da rede social, a casa de shows postou uma foto do local com poucos clientes e distanciamento entre as mesas.

O secretário de Segurança de Nova Lima esclareceu que em ações de interdição em locais de grandes aglomerações, existe a possibilidade da atuação de um maior efetivo para garantir a segurança das pessoas e que o mandado seja cumprido.

O Estado de Minas tentou contato com a casa de shows na noite deste sábado (26), mas até o fechamento da reportagem não obteve resposta.