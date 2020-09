Retorno às aulas no Colégio Militar de BH vira guerra de decisões judiciais

Colégio chegou a reabrir depois voltou atrás e suspendeu atividade presencial (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O retorno dos estudantes às aulas no Colégio Militar de Belo Horizonte virou uma guerra de decisões judiciais. Neste sábado, as aulas presenciais continuam suspensas por determinação da Justiça.Nessa sexta-feira (25), a Justiça indeferiu pedido para que o colégio retome as aulas presenciais. Esse imbróglio começou no último dia 16 , com o anúncio da direção escolarinformando que, dentro de um protocolo estabelecido pela instituição, ligada ao Exército, haveria aula a partir do dia 21.Nesse momento começam as guerras de sentenças. E, na segunda-feira passada, apesar de estar em vigor proibição judicial, a escola desafiou a Justiça e recebeu os alunos em sua sede , que funciona no Bairro São Francisco, na Região Norte da capital.O retorno dos 600 alunos causou indignação no infectologista Carlos Starling, um dos especialistas que assessora a Prefeitura de Belo Horizonte nas respostas para conduzir a flexibilização das atividades da cidade diante da epidemia do novo coronavírus. A aulas foram suspensas no dia 22 e, desde então, a dúvida paira no ar. Haverá retorno quando? O Ministério Público Federal entrou na polêmica acionando a Justiça para que mantenha o colégio em quarentena. Diante da polêmica, a reportagem do Estado de Minas ouviu pais e alunos. Confira aqui a reportagem