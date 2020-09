Receita Federal retoma atendimento presencial em BH com novo horário

Delegacia da Receita Federal em BH passa a atender os contribuintes das 9h às 17h (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte retomou as atividades presenciais com novo horário de atendimento. A unidade estava sem funcionar após a interrupção obrigatória que ocorreu no último dia 11, quando 10 servidores apresentaram resultado positivo para testagem rápida do novo coronavírus.





9h às 17h, começou a valer desde segunda-feira (21) no Centro de Atendimento da Avenida do Contorno. Todas as demandas, exceto os protocolos de ‘Procuração RFB’, precisam ser previamente agendados eletronicamente pelo O novo horário, das, começou a valer desde segunda-feira (21) no Centro de Atendimento da Avenida do Contorno. Todas as demandas, exceto os protocolos de ‘Procuração RFB’, precisam ser previamente agendados eletronicamente pelo portal da Receita Federal









“O aumento da oferta de serviços pela internet, ação que já era prioridade da instituição por economizar tempo do cidadão, além do custo do deslocamento até uma unidade, ganhou um novo impulso durante a pandemia. E, junto com os novos canais de atendimento remoto disponíveis neste período, como o e-mail corporativo, a Receita Federal conseguiu reduzir substancialmente a demanda pelo atendimento presencial sem comprometer o número e a qualidade dos serviços e ajudando a preservar a segurança e a saúde da população”, informou a Receita Federal.