Temperaturas em BH começam a subir a partir desta quinta-feira

Amanhecer no Belvedere, em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

As temperaturas devem começar a subir a partir desta quinta-feira (24) em Belo Horizonte. A máxima hoje deve atingir os 28°C e continuar aumentando gradativamente até a próxima segunda-feira (28). A alta nebulosidade permanece até sexta-feira (24).





Ainda há chances de pancadas de chuvas isoladas em BH para a noite desta quinta-feira. Para os próximos dias, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. Apesar da tendência de aumento das temperaturas máximas, as mínimas devem se manter estáveis entre 14°C e 15°C até domingo (27).

"A tendência é que o tempo volta a ficar seco, como é típico desta época de início de primavera", explica a meteorologista Anete Fernandes, do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Em Minas





Na faixa Norte do Estado, onde o tempo seco ainda está em níveis críticos, há possibilidade de chuvas isoladas e melhora na qualidade do ar. Pancadas também devem ser registradas na faixa leste - Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri.





Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A máxima no estado será de 35°C, no Norte e no Triãngulo, e mínima de 8°C, na região serrana do Sul de Minas.