Polícia Civil estoura fábrica clandestina de cigarros no Minaslândia, em BH

Na fábrica, policiais encontraram insumos, embalagens e equipamentos, além de cigarros de palha já embalados (foto: PCMG/Divulgação)

A partir da abordagem de um veículo cheio de maços de cigarros, a Polícia Civil chegou a uma fábrica clandestina dena Rua Aratina, no Bairro, Região Norte de Belo Horizonte. Dois homens, que seriam os proprietários do negócio, foram presos em flagrante e encaminhados para 4ª Delegacia de Venda Nova. A fábrica foi lacrada.“A equipe de investigadores abordou um veículo na área da delegacia, e no carro havia vários maços de cigarros de origem não comprovada. Após entrevista com o condutor, obtivemos a informação da localização de uma possível fábrica”, conta a delegada Adriana Veloso Ferraz, da 4ª Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova, que coordenou a ação.Informados pelo motorista do veículo apreendido, os policiais foram até o imóvel. “Ao chegar ao local, foi constatado que ele estava em pleno funcionamento, com insumos e, equipamentos, além de cigarros de palha já embalados”, diz a delegada.Quando entraram na, os policiais encontraram vários funcionários trabalhando, como se fosse um negócio legalizado. Imediatamente, os serviços foram paralisados, e a perícia acionada.Os dois suspeitos presos serão autuados pelo crime previsto no Art. 7º, IX, da Lei 8.137/90, que diz: “Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.