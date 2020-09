Estudante de odontologia usava nome do irmão dentista, já morto, para aplicar golpes

Grupo comprava o equipamento e combinava o pagamento dos kits por telefone (foto: Pixabay/Reprodução) estudante de odontologia, a Polícia Civil desmantelou, em Montes Claros, uma quadrilha que aplicava o golpe da comercialização de material odontológico na cidade.



LEIA MAIS 17:34 - 23/09/2020 Fim da linha para 'Skol beats': autor de tortura e homicídios é preso em BH

16:29 - 23/09/2020 Inquérito conclui que homem assassinou comparsa por divisão de partilha de roubo

16:28 - 23/09/2020 Polícia prende mais quatro envolvidos em falso sequestro em Luz telefone. Em seguida, a empresa emitia um boleto bancário, que não era quitado pelos golpistas. Eles conseguiam enrolar o gerente das lojas para a retirada dos produtos. Com a prisão de três pessoas, entre eles um, a Polícia Civil desmantelou, em Montes Claros, uma quadrilha que aplicava oda comercialização dena cidade.O grupo comprava o equipamento e combinava o pagamento dos kits por. Em seguida, a empresa emitia um boleto bancário, que não era quitado pelos golpistas. Eles conseguiam enrolar o gerente das lojas para a retirada dos produtos.



Segundo as investigações, o homem que se passava por estudante universitário, usava o nome do irmão, um dentista de Januária, morto há três anos, para fazer a compra de três kits odontológicos. Os equipamentos, usados por estudantes de odontologia, são avaliados em R$ 8 mil.





Os policiais chegaram ao produto do roubo depois de identificar uma acadêmica que anunciava o equipamento através das redes sociais. Segundo os policiais, não existem indícios de que ela soubesse da origem dos produtos e seria também vítima do suposto dentista.





O delegado Bruno Rezende, que conduziu as investigações, informa que, com a pandemia, aumentaram as vendas pela internet ou mesmo por telefone, e que na mesma proporção, aumentaram os crimes de fraude em transações comerciais nessa modalidade.





“Recomendamos atenção redobrada quando o comerciante ou consumidor realizar vendas ou a compra pela internet ou por telefone. Existem muitos golpes sendo aplicados pelos estelionatários”, alerta o delegado. Os kits recuperados foram restituídos à empresa.