Fim da linha para 'Skol beats': autor de tortura e homicídios é preso em BH

Material apreendido com o menor (foto: PMMG/Divulgação)

Confissões

Um menor de 16 anos, conhecido pela polícia e no mundo do crime por “”, suspeito dade uma jovem em 2017 e da participação em dois, foi preso nesta quarta-feira (23), por policiais militares do Gepar 7 e 22º BPM no Aglomerado da Serra.O menor, cujas iniciais são W.N.O., vinha sendo procurado há pelo menos três anos, a partir da tortura da jovem Y.M.R.A., de 18, também noSegundo relato da vítima, 'Skol Beats' a teria atraído para uma praça, na Vila Nossa Senhora Aparecida. Ele teria se mostrado cortês, e por isso, ela decidiu acompanhá-lo, mas não esperava que se tratava de uma armadilha.Quando a jovem chegou à pracinha, havia mais sete pessoas, que passaram a torturá-la. Ela sofreu agressões,em uma das pernas e um dos braços, além de corte profundo na cabeça e vários hematomas no corpo. Além disso, teve a cabeça raspada.Foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento Leste (UPA Leste). Na época, oito pessoas foram presas, sendo cinco maiores e três menores.Segundo a PM, a tortura teria sido motivada por uma disputa por ponto deentre duas gangues rivais – a vítima seria ligada a uma delas.Ao ser preso, o menor confessou aos policiais não só a participação na tortura da jovem, mas também a participação em dois homicídios, ambos ocorridos no Aglomerado da Serra.Segundo ele, em 2019, teria assassinado um homem, Washington Nascimento de Oliveira de 32, conhecido por “Túlio”, em quem deu um, segundo ele, cumprindo ordens do chefe do tráfico.O segundo homicídio teve como vítima um morador do Aglomerado, José Maria de Jesus, de 25, conhecido por “José Maria do Vídeo” –nesse crime, ele teve como parceiros de autoria dois conhecidos, Alexander e Maicon Guerra.O menor foi encaminhado para a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad), junto com o material apreendido: umcalibre 38, munições, porções de maconha e haxixe, pinos de cocaína, um rádio comunicador, uma balança de precisão e R$ 11,50 em dinheiro.