Comitê endurece com a Copasa e exige metas para o Rio das Velhas

Poliana Valgas assumiu neste mês como nova presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (foto: Ohana Padilha/TantoExpresso)

O saneamento é uma das questões mais urgentes para a presidente do CBH Rio das Velhas (foto: Bianca Aun3/TantoExpresso )

A Copasa está no centro das mais urgentes questões enfrentadas pela nova presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Rio das Velhas), Poliana Valgas. Em entrevista ao, ela afirma ser necessário subir o tom com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, exigindo metas de coleta e tratamento mais eficientes de esgoto e a ampliação urgente da Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça (ETE-Onça).Para tal, a presidente quer o diálogo, mas não descarta a judicialização em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MP). Eleita em setembro para dois anos de mandato, Valgas é a primeira mulher a assumir a presidência e também a primeira membro da porção média e baixa do rio que abastece 60% da Grande BH.Poliana Valgas encabeça uma diretoria em que ela representa a renovação e que mistura também a experiência de nomes como o do professor Marcos Vinícius Polignano, último presidente. Confira a entrevista.Atualmente os problemas de baixa qualidade e quantidade da água se dão na cabeceira, nos municípios do Alto Rio das Velhas, sobretudo na Grande BH. E a maioria dos municípios são abastecidos e têm seus esgotos sob a responsabilidade da Copasa. Temos de pegar mais firme com a Copasa e solicitar o tratamento nesses municípios. O agravante é que a Grande BH está onde se produz grande parte da água. Com os impactos da região isso interfere na vazão e na qualidade. A carga de esgotos recebida pelo Velhas na Grande BH está comprometendo de forma significativa toda a bacia. É preciso que a Copasa seja chamada para a sua responsabilidade de coletar e tratar os esgotos. Um das situações mais urgentes é a da Estação de Tratamento de Esgotos do Ribeirão do Onça, que não comporta mais o volume recebido (de esgotos de Contagem e de BH). A Copasa precisa estabelecer e cumprir metas. Nosso primeiro caminho é o diálogo com a empresa, mas não descartamos, caso seja necessário, uma ação conjunta com o Ministério Público (MP-MG), que é nosso parceiro.Nosso caminho será reestruturar o programa Revitaliza Rio das Velhas, fazer as mobilizações sociais que temos feito, mas também chamar a responsabilidade para prefeituras, SAAEs e para a Copasa. Não dá mais para se recorrer apenas ao Rio das Velhas para fazer as captações de abastecimento. Outros sistemas de aquiferos devem ser implementados, como o Rio Paraopeba ou por captações tubulares de poços profundos ou superficiais. Não dá mais para só captar 7 metros cúbicos de água (m3) no Alto Velha e lançar 3 m3 de esgoto quando o rio só tem 10 m3.Há tanto esgoto sendo lançado no Alto rio das Velhasque quando chove parece que esses volumes são ampliados.Tem sido assim: chove na Grande BH e três dias depois descem grandes quantidades de peixes mortos, boiando sobre a correnteza rio abaixo. As floradas de cianobactérias, que sãoprejudiciais à saúde e às captações, acabam se tornando mais frequentes com as cargas de esgotos. A água vai se tornando imprópria, afetando a agricultura e a dessedentação do gado.Na região de onde vim, do Médio e Baixo Rio das Velhas, há muitos problemas e impactos na agricultura, pecuária e pesca ocasionados pelas altas cargas orgânicas, com fósforo e nitrogênio em excesso causando esses booms de cianobactérias. É preciso que se retome também vários projetos de ETEs, como a de Sete Lagoas que ainda não está pronta. É a maior cidade da Bacia Hidrográfica fora da Grande BH e lança esgoto e efluentes industriais diretamente no Ribeirão Jequitibá. Temos uma situação gravíssima no Ribeirão Bicudo, perto de Corinto e Morro da Garça, que chegou a secar nós últimos dois anos e tem outras situações semelhantes de pequenos afluentes, que somados fazem grande diferença. Cursos de água que não eram intermitentes estão nessa situação de até cortar.Essa questão continua. É um recurso da cobrança pelo uso da água que quando não é repassado compromete nossos programas. Por causa do contingenciamento temos sido obrigados a fazer ginásticas financeiras com a Agência Peixe Vivo, com orçamento enxuto temos de nos desdobrar para as demandas emergenciais de recuperação e que estão sendo feitas de forma gradativa. Esse tem sido um grande embate junto ao Igam e um dos desafios nesta gestão.Quem me dera se todos os problemas do Rio das Velhas pudessem ser resolvidos pelo CBH-Rio das Velhas. É preciso de comprometimento das prefeituras, do Estado, da Copasa. Se esse comprometimento não ocorrer vamos continuar a ter um rio poluído e comprometer nosso próprio abastecimento. Queria um dia era nadar, pescar e navegar pelo Rio das Velhas. Minha relação com o rio vem desde pequena, quando era bem pequena e minha família o atravessava de canoa em Santana do Pirapama. Vi esse rio caudaloso e depois definhando, mudando de cor e isso me despertou para a área ambiental. Queria fazer alguma coisa. Por isso ingressei nessa luta.