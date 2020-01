Temporal em BH aumenta enchente do Rio das Velhas e deixa cidade ilhada

Rodovia coberta pelas águas em Santo Hipólito, Região Central de Minas (foto: Matheus Freitas/Divulgação)



As fortes chuvas que caíram em Belo Horizonte, na noite de terça-feira, fizeram aumentar mais ainda a enchente do Rio das Velhas, elevando os danos e a apreensão dos moradores das cidades banhadas pelo manancial, que deságua no Rio São Francisco. Uma delas foi Santo Hipólito, de 3,8 mil habitantes, a 242 quilômetros de Belo Horizonte, na Região Central do estado. Na manhã desta quarta-feira, a cidade ficou ilhada, devido à intensidade das chuvas e ao aumento do nível do Velhas. As fortesque caíram em Belo Horizonte, na noite de terça-feira, fizeram aumentar mais ainda a enchente do, elevando os danos e a apreensão dos moradores das cidades banhadas pelo manancial, que deságua no. Uma delas foi Santo Hipólito, de 3,8 mil habitantes, a 242 quilômetros de Belo Horizonte, na Região Central do estado. Na manhã desta quarta-feira, a cidade ficou ilhada, devido à intensidade das chuvas e ao aumento do nível do Velhas.

Santo Hipólito providenciou a retirada dos moradores das partes baixas da cidade. Foram removidas cerca de 30 familias, encaminhadas para as casas de parentes e para a Escola Municipal Adélia Moreira Rocha.



A Prefeitura deprovidenciou a retirada dos moradores das partes baixas da cidade. Foram removidas cerca de 30 familias, encaminhadas para as casas de parentes e para a Escola Municipal Adélia Moreira Rocha.

Os danos decorrentes dos temporais afetaram também o atendimento à saúde da população. A Prefeitura divulgou comunicado, esclarecendo que as consultas de moradores agendadas em Curvelo e outros municípios para esta quarta-feira foram canceladas, tendo em vista a interrupção do trânsito na MG 220. Informou ainda que as consultas serão remarcadas.