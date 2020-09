Monstro? Minhoca? Dragão? Instalação artística no viaduto Santa Tereza atiça internautas

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) inflável de cerca de 40 metros criada pelo artista contemporâneo de Roraima, Jaider Esbell, instalada no viaduto Santa Tereza, na Região Central, deixou os belo-horizontinos curiosos. Nas redes sociais muitos internautas comentaram sobre a intervenção artística e se arriscaram tentando desvendar o que seria a obra. Um monstro? Uma minhoca ou um dragão? Veja a repercussão nas redes;



colocaram dois monstros do lago ness se beijando no viaduto santa tereza eu amo minha cidade %u2014 bel (@lebiza_) September 22, 2020

galera que história é essa que apareceu dois minhocuçu enorme no viaduto santa tereza %u2014 otaku em situação de barril (@remuly) September 22, 2020

Na moral, o CURA é surreal, os dragoezinhos no viaduto Santa Tereza tá muito doido %u2014 Duds (@gduarte8) September 22, 2020

Alguém tem anzol grande o suficiente pra pega aquelas minhoca do viaduto do santa Tereza? %u2014 IbrahimPenido (@thiiiagou) September 23, 2020

serpentes infláveis que se encontram no meio do viaduto. No xamanismo indígena, a cobra é considerada um "animal de poder" e está presente como força de cura, regeneração e transformação, com capacidade de "comer as doenças" mais graves que acometem o ser humano. A obra faz parte da 5ª edição do Cura – Circuito de Arte Urbana que acontece entre os dias 22 de setembro e 04 de outubro em Belo Horizonte e, na verdade, representa duasinfláveis que se encontram no meio do viaduto. No xamanismo indígena, a cobra é considerada um "animal de poder" e está presente como força de, regeneração e transformação, com capacidade de "comer as doenças" mais graves que acometem o ser humano.





floresta amazônica, suas lendas e cultura e, se pela manhã as cores e a grandiosidade da instalação chamaram atenção dos internautas a estrutura conseguiu brilhar e surpreendeu ainda mais após ser iluminada por luzes neon na noite desta terça-feira (22).



Viaduto Santa Tereza

Belo Horizonte #FestivalCura pic.twitter.com/q62d3iNjum %u2014 %uD83D%uDEA9JUSSARA%uD83D%uDEA9 (@Jussara32444988) September 23, 2020

o povo vendo o viaduto Santa Tereza enfeitado pic.twitter.com/D5vw6safV8 %u2014 %u0280%u1D0F%u1D05%u0280%u026A%u0262%u1D0F (@Noventaeseis96) September 23, 2020

Com o nome de Entidades, a estrutura inflável traz para a capital mineira um registro daamazônica, suas lendas e cultura e, se pela manhã as cores e a grandiosidade da instalação chamaram atenção dos internautas a estrutura conseguiue surpreendeu ainda mais após serpor luzes neon na noite desta terça-feira (22).

Sobre o Artista

Jaider é “artivista” indígena da etnia Makuxi (RR) com prêmios na literatura, nas artes visuais e no cinema. Desde 2010, encontra também na escrita caminhos para suas manifestações artísticas. Trabalhos individuais e coletivos, tanto no Brasil quanto no exterior, marcam a trajetória do artista que vive em Boa Vista (RR), capital onde criou e mantém a primeira galeria de arte exclusivamente para obras de arte indígena contemporânea.

Sobre o Cura 2020

O Circuito Urbano de Artes completa sua quinta edição e, com esta, serão 18 obras de arte em fachadas e empenas, sendo 14 na região do hipercentro da capital mineira e quatro na região da Lagoinha, formando, assim, a maior coleção de arte mural em grande escala já feita por um único festival brasileiro.





O CURA também presenteou BH com o primeiro, e até então único, Mirante de Arte Urbana do mundo. Todas as pinturas realizadas no hipercentro podem ser contempladas da Rua Sapucaí.





A 5ª edição do Cura – Circuito de Arte Urbana acontece entre os dias 22 de setembro e 04 de outubro em Belo Horizonte. Desta vez, serão pintadas 04 empenas no hipercentro da cidade, que também receberá outras intervenções artísticas. Por conta da pandemia, o restante da programação acontece exclusivamente online.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira