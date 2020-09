Prédio onde a droga foi encontrada, em Betim (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 25 anos foi preso nessa terça-feira (22) no Bairro Nova Baden, em Betim, após ser flagrado com 91 barras de maconha e 17 porções da mesma droga dentro da própria casa. Aos militares, ele alegou que o material era do colega de quarto que mora com ele, mas acabou preso mesmo assim.









Os policiais sentiram um forte odor de maconha quando ainda estavam no hall comum do prédio. Os militares abordaram o morador, o informaram da denúncia e questionaram sobre o forte cheiro advindo do interior do apartamento.





O autor disse aos militares que divide apartamento com um colega há cerca de um mês. Segundo ele, o outro morador teria saído para trabalhar no dia anterior e não teria retornado até então





Durante as buscas, os policiais sentiram o forte cheiro de maconha vindo de um quarto, que estava trancado. O homem disse ser o quarto do colega e afirmou que a chave estava em cima de uma mesa, na sala de estar.





Os policiais entraram no quarto e viram três caixas de papelão, com 91 barras de maconha e mais 17 porções da mesma droga no interior. O homem demonstrou espanto e disse que já havia sentido o cheiro antes, mas que nunca havia perguntado para o colega.





Ainda segundo o BO, o quarto estava vazio, sem nenhum móvel, e não havia nenhum indicativo de que pertencia a algum dos dois moradores. Eles teriam se conhecido trabalhando como seguranças em casa de shows.





O homem de 25 anos foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Plantão de Betim.