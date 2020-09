Ladrão de carro ameaça atirar em policial, em BH, mas é preso e veículo recuperado

Veículo foi recuperado em frente à Vilma Alimentos, em Contagem (foto: Google Street View/Reprodução)

Tiro de alerta

Umroubado, perseguição, cerco, armas apontadas contra a polícia,, prisões. Essas foram as cenas de um dia de violência em Belo Horizonte, nesta terça-feira (22), a partir do roubo de um veículo, um Fiat Toro branco, que tinha como motorista um homem de 48 anos.O roubo aconteceu na Rua Castelo de Santo Ângelo, em frente ao numero 49, no Bairro. Ao diminuir a velocidade do carro para estacionar, a vítima foi surpreendida por um Palio cinza, com quatro ocupantes.Dois deles desceram de arma em punho, apontando para a vítima e mandando que ela passasse para o banco traseiro. Os dois homens entraram no carro e arrancaram em alta velocidade. Enquanto um dirigia, o outro mantinha um revólver apontado para a vítima no banco de trás.Ao chegaram à BR-381, mandaram que a vítima saltasse do carro e prosseguiram na fuga. O homem pediu ajuda e, com um celular emprestado, chamou aDepois de passar os dados e características do, os policiais iniciaram uma busca na região. Outras viaturas foram acionadas. Os ladrões acabaram avistados, dentro do carro, próximo à fábrica da Vilma Alimentos, emO veículo foi cercado e, nesse instante, o motorista abriu a porta e saiu correndo. No entanto, tropeçou e caiu, sendo contido pelos policiais.O segundo assaltante, que estava no banco do passageiro, saiu do carro e apontou um revólver para os militares, que lhe deram ordem para soltar aComo insistia nas ameaças, foi dado um tiro de alerta, que acertou a lataria do veículo, o que fez com que o assaltante se entregasse. Os dois foram levados, junto com o veículo roubado, para o plantão do, onde permanecerão presos até serem transferidos para o sistema prisional, onde aguardarão julgamento.No momento do cerco ao Fiat Toro, os outros dois ladrões, que estavam no Palio cinza que servia de 'escolta' para o outro veículo, arrancaram em alta velocidade, passando por cima de um canteiro e fugindo em disparada. Os policiais tentaram perseguir, no entanto, a dupla conseguiu escapar.