PM apreende quase 400kg de maconha em Pará de Minas

Grande apreensão de materiais ilícitos em Pará de Minas (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma operação policial na madrugada dessa terça-feira (22) em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de grande quantidade de drogas e de dinheiro em espécie. Um dos detidos seria chefe de uma rede de tráfico da região.









O suspeito foi localizado conduzindo um veículo Toyota Yaris, próximo ao local citado na denúncia, e fugiu ao avistar os policiais. Na fuga, bateu o carro e seguiu a pé, pulando de um barranco de cerca de 18 metros de altura, para depois esconder-se em uma vegetação.





Os policiais o encontraram escondido na mata. No carro, foram encontradas duas pedras grande de crack. Em seguida, foram até um sítio na região de Trindade, na zona rural de Pará de Minas, que, segundo a denúncia, era o destino da droga.





No imóvel, os policiais encontraram, em um cômodo anexo, 388 tabletes de maconha, pesando de 900g a 1kg cada, um revólver calibre 38 e doze munições, uma quantia em R$ 2.495 em dinheiro. No quintal da casa, foi localizado um veículo Toyota Corolla preto furtado e com placa adulterada. Os dois moradores da casa, um homem de 30 anos e uma mulher de 22, eram comparsas do esquema e foram presos.





A Polícia também fez buscas na residência do suspeito de ser o líder do esquema, de 42 anos. Na casa dele, em Igaratinga, foram apreendidos R$ 133.300,00 em espécie. O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pará de Minas. Antes, o chefe foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratar dos ferimentos durante a tentativa de fuga.





O comparsa, de 30 ano,s estava em liberdade condicional e já respondeu a processo por crime de associação ao tráfico. Não há informações sobre histórico de crimes da mulher presa.