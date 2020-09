Doze trabalhadores morrem em batida de van com caminhão, na BR-365

Van levava trabalhadores rurais para Patrocínio (foto: Divulgação/PRF) Doze pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente na BR-365, na madrugada deste domingo no Município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A batida envolveu uma van e um caminhão que colidiram por causa de um incêndio às margens da rodovia. Um segundo acidente aconteceu, posteriormente, devido ao trânsito lento, mas sem feridos graves. e outra ficou ferida em umna, na madrugada deste domingo no Município de, no Alto Paranaíba. A batida envolveu uma van e um caminhão que colidiram por causa de umàs margens da rodovia. Um segundo acidente aconteceu, posteriormente, devido ao trânsito lento, mas sem feridos graves.





Onze pessoas que estavam na van e o motorista do caminhão morreram no local da colisão. Entre os mortos há uma criança de 9 anos. Um dos passageiros da van foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional de Patos de Minas. As primeiras informações dão conta de que ele teve traumatismo craniano, mas o quadro de saúde dele é estável.





O Corpo de Bombeiros também esteve no local e realizou o corte da árvore e limpeza da pista. Os veículos foram retirados do local.



Vítimas trabalhavam na colheita do café

Os ocupantes van eram trabalhadores rurais que sairam do Norte de Minas para ganhar a vida nas colheitas de café em Patrocínio, no Alto Paranaíba, a maioria jovem. Cinco deles eram da sete do município de São João da Ponte e das comunidades rurais de João Moreira e Buritizinho. Os outros eram dos municípios norte-mineiros de Januária, Brasília de Minas e Pedras de Maria da Cruz.



No início da tarde, os corpos ainda estavam em uma unidade do Instituto Médico Legal (IML). "O município se prontificou em realizar o traslado dos corpos junto aos familiares”, informou a prefeitura de São João da Ponte neste domingo. O Município também informo que vai oferecer máscaras, álcool em gel e outros produtos para evitar a infecção pelo coronavírus durante os velórios. Psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da saúde também foram enviados às comunidades das famílias das vítimas para prestar atendimento. (Com informações de Luiz Ribeiro)





Outro acidente

Enquanto a limpeza da via acontecia e o trânsito estava comprometido, outros dois caminhões acabaram batendo e um homem ficou preso nas ferragens. Ainda segundo a PRF, um veículo bateu na traseira do outro e os bombeiros tiveram que trabalhar para o corte da cabine do segundo caminhão para que o motorista pudesse ser retirado. Ele, porém, não teve ferimentos graves.