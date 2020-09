Três pessoas morrem em batida entre Mercedes e Chevette na BR-267

Acidente fechou a estrada e trânsito precisou ser desviado para Sarandira (foto: Rafael Silveira/Divulgação)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (

de Juiz de Fora

Três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal entre um Mercedes-Benz, placa de Ibirité e um Chevette, placa de Juiz de Fora, na BR 267, altura do quilômetro 79,1. O acidente ocorreu por volta das 15h, deste sábado (19), a dez quilômetros de Juiz de Fora, entre a cidade e o município de Bicas. A rodovia liga as BRs 040 e 116 e ficou interditada, no trecho, até às 20h. Durante aproximadamente cinco horas, o trânsito foi desviado para Sarandira.O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora foi acionado e enviou para o local quatro viaturas e dez bombeiros. Conforme o plantão da corporação, foram retiradas das ferragens, já sem vida, um homem de 48 anos, um adolescente de 17, pai e filho, e um menino, entre 5 e 7 anos, ainda não identificado. Uma adolescente de 15 e uma mulher de 44, mãe e filha, foram levadas peloSamu), em estado grave, para o Hospital Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora. Até o fechamento dessa edição, não foi possível obter informações sobre o estado dessas vítimas junto ao HPS.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora, responsável pela interdição das pistas e acompanhamento da remoção dos veículos, a perícia ainda precisa ser concluída, mas, ao que tudo indica, há indícios de que o condutor do Chevette perdeu controle da direção e foi para a contramão. Depois da batida, o motorista do Marcedes-Benz, sem lesões aparentes, estava consciente e foi levado, pelo Samu, ao HPS