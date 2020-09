Jovem de 19 anos é espancada pelo namorado na Região Leste de BH

Imagem ilustrativa (foto: pixabay/Divulgação)

Uma jovem de 19 anos foi espancada por cerca de duas horas pelo namorado nadeste sábado no Alto Vera Cruz, Região leste de Belo Horizonte.De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), a mulher foi a uma festa na noite dessa sexta-feira. Quando o namorado chegou ao local, encontrou a jovem dançando e foi tirar. A jovem se exaltou ao se defender e com isso,, iniciaram as agressões.Na versão da vítima, ela foi retirada do lugar pelo namorado e, durante todo o percurso para a casa do casa, que fica na rua Padre Júlio Maria, sofreu diversas agressões, entre: socos, arranhões, puxões de cabelo, chutes e tentativa de. Um amigo do namorado ainda foi até a casa do casal e ameaçou-a com uma arma.Após as agressões, a jovem chamou a polícia. Os militares prenderam o namorado na rua em que moram e o amigo em casa. Lá, o revólver foi encontrado.A polícia apreendeu uma arma calibre 38. e cinco munições. A jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste.