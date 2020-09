Dois cães farejam cocaína em caminhonete do Mato Grosso do Sul em Minas

Em uma operação coordenada de Mato Grosso e de Minas Gerais, forças federais e estaduais interceptaram neste sábado (19) um suspeito de tráfico com 21 quilos de pasta base de cocaína em compartimento secreto de uma caminhonete Toyota Hi-Lux. Foi necessário a utilização de dois cães farejadores para localizar o entorpecente.A ação coordenada se deu entre a Polícia Federal de Três lagoas, no Mato Grosso do Sul, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que envolve as polícias Federal, Militar e rodoviárias.Após o recebimento das informações da FICCO, diligências foram empreendidas no município de Três Lagoas/MS e foi localizado o suspeito conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux. Em inspeção veicular, com o apoio dos cães detectores de droga do canil da Delegacia da PF, foram localizados cerca de 21kg da droga escondidos em um compartimento preparado especificamente para ocultação de ilícitos.O suspeito confessou a prática criminosa para os policiais, informando que pegou o veículo carregado em Ponta Porã (MS) e o levaria para o estado de Minas Gerais.