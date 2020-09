Nova escola substituirá estrutura em área de risco em Conselheiro Lafaiete

Projeto mostra como será nova escola que ficará pronta em 2022 (foto: Divulgação/Vale)

Uma, com capacidade maior e melhores instalações, começa a sair do projeto a partir de novembro, em, onde a Escola Meridional, de 648 alunos, teve aulas paralisadas desde 6 de março. Devido ao processo de reavaliação de estabilidade da pilha de estérial da operação de Manganês da Vale em Morro da Mina, foi acertado como compensação uma nova escola, com capacidade para 910A previsão da Vale é de que as obras sejam finalizadas e entregues em dezembro de 2022. Um projeto conceitual mostrando como serão as novas instalações foi apresentado para a prefeitura, comunidade escolar, conselho municipal de educação, comissão de pais e professores.Construída em um terreno doado pela Vale, fora da área de interferência da operação, no mesmo bairro da antiga estrutura. A escola poderá atender do berçário até o nono ano do ensino fundamental.Com mais de 7 mil metros quadrados de área construída, a escola terá 21 espaços educacionais, biblioteca, área multiuso, dois playgrounds, área administrativa e áreas de serviço. Segundo a mineradora, o projeto foi feito "com base em conceitos de sustentabilidade, desde o método construtivo, com a redução do consumo de água, por exemplo, até a instalação de um sistema de energia solar capaz de suprir praticamente toda a demanda de energia elétrica".Enquanto as aulas não retornam devido à pandemia do novo coronavírus, a Vale adaptou uma estrutura transitória para os alunos no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac). "Tão logo recomecem as aulas a empresa providenciará o transporte de alunos e professores até o local.", informou a Vale.