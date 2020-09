Vídeo mostra trecho interditado após colisão na BR-381; veja desvios

12:08. Em Nova União/MG, na BR 381 km 414, a pista sentido Vitória/ES está funcionando com mão dupla. Ainda há longo congestionamento formado no local. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) September 18, 2020

A BR-381 ficou completamente interditada do KM 414, em Nova União, ao KM 532, em Rio Manso por quase três horas. A pista no sentido Vitória foi liberada com mão dupla por voltade 11h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda há congestionamento na Região. Não há previsão de liberação total da via.