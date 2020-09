Trabalho científico da Polícia Civil identifica ossada encontrada em 2008

Banco de Perfis Genéticos tem se tornado um importante aliado para a identificação de crimes (foto: PCMG/Divulgação)

A ossada de Sebastião

Graças à ciência e ao fato de a Polícia Civil de Minas Gerais trabalhar com o Banco de Perfis Genéticos foi possível a identificação de umaencontrada emem 2008. Trata-se de Sebastião Martins da Costa, caso que era tratado como desaparecimento desde então.Segundo o delegado Lucas Coutinho, os casos de pessoas desaparecidas não localizadas são encaminhados ao Instituto de Criminalística. Familiares doam sangue e materiais de uso pessoal do desaparecido que possibilitem a extração doCom isso, é feita a inclusão do perfilde todas as ossadas e fragmentos corpóreos nesse banco. A partir da inserção, há um cruzamento automático com o perfil de familiares de pessoas desaparecidas.“Com essa identificação, há a possibilidade de retomar as apurações do eventual crime em que ofoi vítima”, informa o delegado Coutinho.Ele destaca ainda a importância de parentes (pais, irmãos e filhos) de pessoas desaparecidas serem encaminhados ao Instituto de Criminalística para ae o armazenamento do perfil genético para futuros confrontos.“Com isso, há a possibilidade de darmos respostas aos familiares de pessoas desaparecidas, que poderão viver o, obter a certidão de óbito e adotar as medidas pertinentes na área cível, como, pensão, etc. Na área criminal, poderá ser investigado com eficiência eventual crime cometido, já que agora se tem a identidade da vítima, dado fundamental para a investigação”, afirma Coutinho.Na identificação da ossada encontrada em Santa Luzia, em 2008, inicialmente foi realizada a comparação do perfil genético obtido da ossada com perfis genéticos de pessoas com suposto vínculo a ela. Foi apurado um laudo negativo.O segundo passo foi inserir as informações referentes à ossada nos bancos de dados de perfis genéticos, estadual e nacional, com o objetivo de estabelecer eventual vínculo com perfis de familiares que procuram por parentes desaparecidos.A partir disso, foi possível identificar Sebastião, cujo perfil genético mostrou-se compatível com os dosdele, que se encontravam inseridos nesse banco.A família de Sebastião foi chamada à Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) para ser informada oficialmente sobre a identificação. Foi o fim de uma longa procura.“Foi um alívio, apesar de sabermos que ele morreu e tomar ciência do que aconteceu com o meu irmão. Sou muito grata à Polícia Civil pelo desempenho neste caso”, disso Maria da Conceição Martins da Costa, de 60 anos, irmã de Sebastião.