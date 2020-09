Extraditado de Portugal, acusado de homicídio é levado para a Nelson Hungria

Homem, de 39 anos, foi preso na cidade do Porto, em Portugal (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Como é o acordo com a Interpol

Já está na penitenciária Nelson Hungria cumprindo quarentena – como prevê a lei de prevenção à COVID-19o homem, de 39 anos, que foi autor de umqualificado em 2019, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e fugiu do Brasil. Ele estava em, onde foi preso e extraditado. Nesta terça-feira (15), desembarcou no aeroporto de Confins.Desde o desaparecimento o homem vinha sendo procurado não só pela Justiça brasileira, mas também pela, já que existe um acordo entre o Brasil, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o órgão internacional.A extradição foi possível após a expedição de um mandado de prisão preventiva emitido pela 1ª Vara Criminal da comarca deO homem foi incluído na difusão vermelha internacional pela Representação da Interpol em Minas Gerais, instrumento que permitiu à polícia portuguesa a localização e a detenção do extraditando naquele país – ele estava na cidade doLogo depois de desembarcar, ele foi levado para a penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça. Lá, seguindo os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia de, a Polícia Federal continuará trabalhando na escolta e acompanhamento do detido.Nos casos de extradição ativa, oe Segurança Pública recebe do Poder Judiciário a documentação relativa ao pedido de extradição.Aciona, então, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que analisa a admissibilidade da documentação a fim de verificar se está de acordo com o previsto em Tratado ou na Lei nº 13.445/2017 (Nova Lei de Migrações).Se a analise for positiva, o pedido de extradição é encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores ou à Autoridade Central estrangeira a fim de ser formalizado ao país onde se encontra oda Justiça brasileira.Os pedidos de prisão preventiva podem ser feitos pelos Juízos solicitantes ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que encaminhará o pedido pela via diplomática, devendo o Poder Judiciário solicitar a inclusão do mandado de prisão na Difusão Vermelha da Interpol.Feita a comunicação, a polícia do país é acionada, tendo o direito de fazer busca e prisão do foragido. Foi o que aconteceu neste caso.