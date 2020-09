Criança morre afogada ao cair em bebedouro de gado no Norte de Minas

Menina se afogou em um bebedouro com um metro de profundidade (foto: Arquivo pessoal)

Umadepois de cair dentro umem uma área de assentamento da reforma agrária, na zona rural de, no Norte de Minas. O bebedouro tem um metro de profundidade. A vítima, Lívia Rodrigues de Souza, morava com a mãe, Lilian Rodrigues, de 32, que encontrou o corpo submerso.



Conforme informou a Polícia Militar nesta segunda-feira (14), a tragédia aconteceu no assentamento Para Terra 3, a cinco quilômetros da área urbana do município, na quinta-feira (10). O corpo da menina foi sepultado no Cemitério Recanto da Saudade, na sexta (11), na sede de Jaíba.

De acordo com testemunhas, Lívia brincava no quintal de casa, quando a mãe teria se deslocado até a uma casa vizinha, a 200 metros de distância, para buscar uma vasilha com leite, para alimentar a filha.

Ao retornar, a mãe percebeu a ausência da filha no quintal e, com o auxílio do avô de Lívia, saiu à procura da garota. Lílian encontrou o corpo da menina dentro um bebedouro de gado, nas proximidades da residência.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência (Samu) foi chamado. Mas quando a equipe de socorristas chegou ao local, encontrou o corpo da criança em um quarto da casa, sem sinais de vida, com a família em desespero.