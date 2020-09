Casa pega fogo e idoso tem 35% do corpo queimado em Varginha

Fogo atingiu a área externa da casa (foto: CBMMG/divulgação)

Umde 60 anos sofreude segundo grau nos braços e nas pernas após a casa em que ele mora pegar fogo em Varginha, no Sul de Minas. A vítima foicom cerca dedo corpopara o Hospital Bom Pastor.

Chamas também consumiram uma moto e animais de estimação, como passarinhos (foto: CBMMG)

Segundo o Corpo de Bombeiros, ascomeçaram no fim da manhã desse domingo (13) e atingiram a área externa da casa no Bairro da Vargem. “O fogo também queimou umae animais de estimação, como”, diz.

O dono da casa sofreu queimaduras ao tentar controlar o incêndio. “Ele teve aproximadamente 35% de área corpórea queimada”, completa.

Ainda de acordo com os militares, a vítima não soube dizer como o fogo começou. O idoso foi socorrido e levado para o Hospital Bom Pastor. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a vítima segue em observação aguardando avaliação do médico cirurgião plástico.