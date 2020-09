Rola Moça e mais dois parques estaduais serão reabertos neste sábado

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 10/8/17) Fechados desde 18 de março, por conta das medidas preventivas contra a transmissão do novo coronavírus, três parques estaduais serão reabertos para visitas públicas neste sábado (12): da Serra do Rola-Moça, na Grande BH; da Lapa Grande, em Montes Claros (Norte de Minas); e do Biribiri, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.

Entre as exigências estão: uso de máscara, levar o próprio álcool em gel para higienização das mãos, evitar locais com aglomerações, mantendo o distanciamento físico de no mínimo 2 metros de outras pessoas que não sejam de seu núcleo familiar. Os visitantes também deverão levar a sua própria garrafa de água para consumo e priorizar horários de menor circulação de pessoas.





De acordo com o IEF, “as unidades estão liberadas para limitar o número de visitantes e promover o aumento gradativo ao longo do tempo e do espaço, visando evitar aglomerações ou picos de visitação em determinados locais, dias ou horários. Além disso, a reabertura deverá observar a realidade de cada município, de acordo com as ondas do plano Minas Consciente, além de outros critérios descritos na portaria publicada.





O diretor-geral do IEF, Antônio Malard, explica que a reabertura das unidades de conservação do estado ““será gradativa, sempre priorizando a saúde da população e de nossos servidores”. Ele salienta cada unidade vai desenvolver seu protocolo específico e será verificada a possibilidade de realização de visitas por meio de agendamento, assim como do pagamento prévio das entradas.





“Na Serra do Rola Moça, por exemplo, vamos reabrir a visitação nos mirantes, inicialmente, para organizar a permanência naqueles espaços”, ressalta.





O Instituto Estadual de Florestas informou que a reabertura de outras unidades de conservação vai depender da situação das suas regiões dentro do Plano Minas Consciente. “Unidades de conservação inseridas em territórios que estiverem nas ondas amarela e verde estão liberadas para a retomada da visitação, enquanto aquelas que estiverem em áreas com onda vermelha permanecerão fechadas ou terão que interromper a visitação em caso de retrocesso de estágio”, informou o IEF.





Os outros parques a serem reabertos serão divulgados no site do órgão ambiental. “Antes de planejar a ida à unidade, o visitante deve verificar o site do IEF para se certificar se as unidades estarão abertas e quais são as regras específicas para visitação em cada uma”, alerta Malard.









A portaria do IEF também determina que o uso das estruturas destinadas à hospedagem de visitantes e pesquisadores e das estruturas de apoio à visitação, como restaurantes e lanchonetes, deve obedecer às orientações previstas no protocolo sanitário do Plano Minas Consciente. Todas as cavidades abertas à visitação dentro das unidades que exigirem equipamentos de uso pessoal e coletivo, tais como capacetes, lanternas, coletes, máscaras, calçados, vestimentas, dentre outros, deverão estabelecer procedimentos e mecanismos para a completa desinfecção destes itens.