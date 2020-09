Busca por testamentos explode em Minas Gerais durante pandemia

Testamentos podem ser feitos em cartórios (foto: Ana Carneiro/Esp. CB/D.A Press)

A busca por testamentos aumentou em 170% entre os meses de abril e julho de 2020, aponta os dados dos Cartórios de Notas de Minas Gerais. A tendência, que também foi observada em diversos outros estados brasileiros, é que esses números continuem subindo.









"A pandemia evidenciou a necessidade do planejamento sucessório e as pessoas estão mais atentas à resolução das questões que envolvem bens materiais. Neste sentido, o testamento é um caminho simples e seguro para que os conflitos e irregularidades entre os herdeiros sejam evitados", comentao presidente do Colégio Notorial do Brasil Minas Gerais (CNB/MG), Eduardo Calais.





Outros estados também se destacam na comparação entre os meses de abril e julho deste ano, como Amazonas (1000%), Ceará (933%), Roraima (400%), Distrito Federal (339%), Maranhão (300%), Mato Grosso (300%), Sergipe (260%), Pernambuco (225%), Espirito Santo (175%), Rio Grande do Sul (187%), Alagoas (167%) e Santa Catarina (108%). Os dados foram coletados pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF), por meio de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec).





O Testamento





O testamento público é um documento em que uma pessoa declaram como e para quem deseja que seus bens sejam destinados após a morte. Para procedê-lo, é necessária a presença de duas testemunhas que não sejam herdeiros. Todos devem levar documento de identificação. A presença do advogado.





O documento pode ser alterado ou revogado enquanto o testador estiver vivo e lúcido, e terá validade e publicidade somente após a morte dele.