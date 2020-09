Após ser dado como desaparecido, homem é encontrado morto em mata no Norte de Minas

Área do município de Coração de Jesus, no Norte de Minas (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 51 anos que havia sido dado como desaparecido depois de entrar em um matagal no município de, no Norte de Minas,De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa da morte seria umna perda esquerda. O fato aconteceu na quinta-feira (10), no local denominado “Fazenda Roceiro”.

Segundo o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, um parente do homem acionou a corporação por volta das 13h30 de quinta, comunicando o desaparecimento da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, após entrar em uma mata, o homem teria entrado em contato com seus familiares e informado que estaria passando mal e “não sabia precisar sua localização".Os militares deslocaram até a localidade rural, onde foram orientados pela família sobre a região e onde o homem poderia estar. Após poucas horas de buscas, o corpo do homem foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe dos bombeiros foi informada de que “a vítima vitima havia se acidentado com um possível disparo acidental de arma de fogo na perna esquerda, vindo a falecer”. Não foi informado sobre a localização da arma. A perícia foi acionada para averiguar a causa da morte do morador.