PM apreende armas após homem se ferir com tiro acidental em Onça do Pitangui

apreendeu, nessa quinta-feira (20), duas espingardas no povoado de Capoeira Grande, em, na Região Oeste de Minas Gerais. Asde fogo foram encontradas após um homem, de 37 anos, se ferir com um tiro acidental em uma pescaria. Ele foi levado para o hospital, onde contou o que aconteceu.

De acordo com a polícia, testemunhas que estavam com a vítima na pescaria escutaram o barulho do disparo e socorreram a vítima. Em seguida, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pará de Minas, na Região Central e, posteriormente, transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição para cirurgia.