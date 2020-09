São Thomé das Letras é a única cidade do Sul de Minas que segue sem casos de COVID-19

São Thomé das Letras segue sem nenhum casos de COVID-19 (foto: Instagram/Reprodução) é agora a única cidade do Sul de Minas sem registrar nenhum caso de COVID-19. Fama, que seguia 'na disputa', registrou o primeiro caso do novo coronavírus nessa terça-feira (8).

O município com pouco mais de sete mil habitantes seguedesde o dia 17 de março, quando começou a. A decisão da prefeitura em continuar com o decreto, que inicialmente tinha o prazo de 30 dias, foi ode infecções do novonas cidades vizinhas.

São Thomé das Letras está isolada desde o começo da pandemia (foto: Prefeitura de São Thomé das Letras)

“A prefeitura colocou equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar paratodos os veículos que tentam acesso a cidade. O trabalho é feito 24 horas e as equipes se dividem em turnos de 12 horas”, afirma a assessoria de imprensa de São Thomé das Letras.

Desde o começo da pandemia a cidade registrou apenas casos suspeitos. Em agosto, 15 pacientes foram submetidos a testes após terem contato com médico infectado que fez atendimento no município. Segundo a prefeitura, todos os resultados deram negativo. Mas pacientes e profissionais de saúde ficaram em isolamento por medida de segurança.

O último decreto foi renovado no dia 20 de agosto e tem validade até o dia 20 de setembro. De acordo com a assessoria de imprensa da cidade, o documento deve ser renovado por mais 30 dias.

Enquanto isso, a prefeitura estuda um projeto para retomada consciente do turismo. O protocolo para o plano tem três fases. “O departamento de turismo já passou pela fase inicial de elaboração das cartilhas de boas práticas para os diversos segmentos com vídeos de orientação. Agora, estamos fazendo os cadastros de todos segmentos, para participarem da retomada futura, que será na última fase. Ainda não temos como precisar uma data, porque depende do cenário da região “, explica Carla Gonzales, secretária de turismo.

Situação no Sul de Minas

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o Sul de Minas soma 20.622 casos confirmados da doença e 523 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Na contramão, três cidades do Sul de Minas possuem 24% de todos os casos do novo coronavírus registrados na região desde o início da pandemia: Pouso Alegre, Extrema e Itajubá.

Como mostra o último balanço divulgado pelo Estado, Pouso Alegre é a cidade que lidera o ranking de casos com 2.040 registros e 38 mortes. Extrema vem na sequência com 1.811 casos e 17 mortes. E Itajubá ocupa o terceiro lugar com 1.100 casos e 29 mortes.

Itajubá é a terceira cidade do Sul de Minas com mais casos de COVID-19 (foto: Prefeitura de Itajubá)

Mesmo sendo a terceira colocada com mais casos deno Sul de Minas,decidiu progredir para a ondadoDe acordo com a prefeitura, a medida aconteceu pelo baixo número de. "Nós estamos com menos de 20% de ocupação nos leitos de UTI e menos de 50% nos leitos clínicos. Temos perspectiva de cair ainda mais nossas internações.",Rodrigo Imar Martinez Riera (MDB), prefeito de Itajubá.

Ainda de acordo com o prefeito, a medida vai acontecer de forma gradativa e com todas as medidas de prevenção. “Continuamos evitando aglomerações. Bares e restaurantes com distanciamento, mantendo praticamente todas as regras anteriores. Nossa fiscalização vem sendo rígida, inclusive em vários estabelecimentos de vendas de bebidas alcoólicas determinamos fechamento às 22h”, finaliza.